У Києві спалахнула пожежа біля торгового центра (відео)

Пожежі у Києві

Нагадаємо, днями на острові Труханів в Києві сталася пожежа. Там горіли дерева та трава, пожежа охопила близько 200 квадратних метрів.

Також у Дарницькому районі Києва нещодавно спалахнув супермаркет "Сільпо". У момент загоряння у магазині були відвідачі та персонал.

Крім того, на початку серпня у столиці горіла житлова п'ятиповерхівка у Солом'янському районі. Пожежу ліквідовували понад 50 рятувальників.

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