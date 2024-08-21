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У Києві спалахнула пожежа біля торгового центра (відео)

Ілюстративне фото: у Києві біля ТРЦ "Годорок" спалахнула пожежа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Пожежа спалахнула біля одного з торгових центрів у Києві зранку 21 серпня. Загоряння виникло біля ТРЦ "Городок".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Відомо, що пожежа спалахнула в офісному приміщенні біля ТРЦ "Городок". На місце інциденту вже прибули рятувальники.

 

Причини пожежі поки невідомі, їх мають встановити правоохоронці.

ТРЦ "Городок" знаходиться біля станції метро "Почайна" в Оболонському районі Києва.

скриншот google.com/maps

Пожежі у Києві

Нагадаємо, днями на острові Труханів в Києві сталася пожежа. Там горіли дерева та трава, пожежа охопила близько 200 квадратних метрів.

Також у Дарницькому районі Києва нещодавно спалахнув супермаркет "Сільпо". У момент загоряння у магазині були відвідачі та персонал.

Крім того, на початку серпня у столиці горіла житлова п'ятиповерхівка у Солом'янському районі. Пожежу ліквідовували понад 50 рятувальників.

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КиївПожежа