У Києві пожежа в п'ятиповерхівці, її гасять понад 50 рятувальників
У Солом'янському районі Києва, ввечері, 6 липня, в одній з квартир сталася пожежа. На місці працюють 54 рятувальника та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головного управління ДСНС України в місті Києві.
"Пожежу локалізовано о 18:20. Ліквідація пожежі триває. Попередньо площа пожежі 500 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.
У відомстві розповіли, що повідомлення про пожежу на вул. Микола Василенка, 9 надійшло 6 липня о 17:04. Загоряння сталось у квартирі на 5 поверсі із розповсюдженням полум'я на дах будинку.
Наразі ліквідація пожежі триває. Крім того, проводиться евакуація мешканців. Причина пожежі поки невідома.
Нагадаємо, що у Київській обласній військовій адміністрації жителів Києва та області попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який буде найближчим днями.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві використовуючи найсучасніші європейські технології відновили дві третини генеруючих потужностей, які Росія атакувала ракетами.
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