У Києві пожежа в п'ятиповерхівці, її гасять понад 50 рятувальників

У Солом'янському районі Києва, ввечері, 6 липня, в одній з квартир сталася пожежа. На місці працюють 54 рятувальника та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головного управління ДСНС України в місті Києві.

"Пожежу локалізовано о 18:20. Ліквідація пожежі триває. Попередньо площа пожежі 500 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні. У відомстві розповіли, що повідомлення про пожежу на вул. Микола Василенка, 9 надійшло 6 липня о 17:04. Загоряння сталось у квартирі на 5 поверсі із розповсюдженням полум'я на дах будинку. Наразі ліквідація пожежі триває. Крім того, проводиться евакуація мешканців. Причина пожежі поки невідома.

