В Киеве вспыхнул пожар возле торгового центра (видео)

Пожары в Киеве

Напомним, на днях на острове Труханов в Киеве произошел пожар. Там горели деревья и трава, пожар охватил около 200 квадратных метров.

Также в Дарницком районе Киева недавно загорелся супермаркет "Сільпо". В момент возгорания в магазине находились посетители и персонал.

Кроме того, в начале августа в столице горела жилая пятиэтажка в Соломенском районе. Пожар ликвидировали более 50 спасателями.

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