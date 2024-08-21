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В Киеве вспыхнул пожар возле торгового центра (видео)

Иллюстративное фото: в Киеве возле ТРЦ "Годорок" вспыхнул пожар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Пожар вспыхнул возле одного из торговых центров в Киеве утром 21 августа. Возгорание возникло возле ТРЦ "Городок".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Известно, что пожар вспыхнул в офисном помещении возле ТРЦ "Городок". На место инцидента уже прибыли спасатели.

 

Причины пожара пока неизвестны, их должны установить правоохранители.

ТРЦ "Городок" находится возле станции метро "Почайна" в Оболонском районе Киева.

скриншот google.com/maps

Пожары в Киеве

Напомним, на днях на острове Труханов в Киеве произошел пожар. Там горели деревья и трава, пожар охватил около 200 квадратных метров.

Также в Дарницком районе Киева недавно загорелся супермаркет "Сільпо". В момент возгорания в магазине находились посетители и персонал.

Кроме того, в начале августа в столице горела жилая пятиэтажка в Соломенском районе. Пожар ликвидировали более 50 спасателями.

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КиевПожар