В Києві спалахнула маршрутка (фото)

"16 січня о 06:48 надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Академіка Глушкова", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, загоряння сталося в моторному відсіку маршрутного таксі, яке перебувало на проїжджій частині дороги.

"О 07:17 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає", - додали в ДСНС, зазначивши, що причину та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Пожежі у Києві

13 січня в Києві сталася пожежа в одному з торгових центрів. Довелося евакуювати відвідувачів. Пожежа сталася в Солом'янському районі столиці в ТРЦ "Космополіт".

А 10 січня в Києві сталася сильна пожежа на автомийці, розташованій на Березняках. Поліція навіть регулювала рух транспорту у районі НП.

Крім того, у Шевченківському районі Києва 26 грудня сталася пожежа в одній із квартир багатоповерхівки. Внаслідок чого загинула людина.