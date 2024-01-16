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В Києві спалахнула маршрутка (фото)

Київ, Вівторок 16 січня 2024 08:43
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В Києві спалахнула маршрутка (фото) Фото: в Києві спалахнула маршрутка 16 січня (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталія Гурковська

У Голосіївському районі Києва у вівторок, 16 січня, спалахнула маршрутка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Києві.

"16 січня о 06:48 надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Академіка Глушкова", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, загоряння сталося в моторному відсіку маршрутного таксі, яке перебувало на проїжджій частині дороги.

"О 07:17 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає", - додали в ДСНС, зазначивши, що причину та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Пожежі у Києві

13 січня в Києві сталася пожежа в одному з торгових центрів. Довелося евакуювати відвідувачів. Пожежа сталася в Солом'янському районі столиці в ТРЦ "Космополіт".

А 10 січня в Києві сталася сильна пожежа на автомийці, розташованій на Березняках. Поліція навіть регулювала рух транспорту у районі НП.

Крім того, у Шевченківському районі Києва 26 грудня сталася пожежа в одній із квартир багатоповерхівки. Внаслідок чого загинула людина.

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