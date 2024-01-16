В Киеве загорелась маршрутка (фото)

В Голосеевском районе Киева во вторник, 16 января, горела маршрутка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Киеве .

"16 января в 06:48 поступило сообщение о пожаре по проспекту Академика Глушкова", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, возгорание произошло в моторном отсеке маршрутного такси, находившемся на проезжей части дороги.

"В 07:17 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - добавили в ГСЧС, отметив, что причину и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

Пожары в Киеве

13 января в Киеве произошел пожар в одном из торговых центров. Пришлось эвакуировать посетителей. Пожар случился в Соломенском районе столицы в ТРЦ "Космополит".

А 10 января в Киеве произошел сильный пожар на автомойке, расположенной на Березняках. Полиция даже регулировала движение транспорта в районе ЧП.

Кроме того, в Шевченковском районе Киева 26 декабря произошел пожар в одной из квартир многоэтажки. В результате чего погиб человек.