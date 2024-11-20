У Києві спалахнула багатоповерхівка: серед постраждалих дитина (фото, відео)

Як повідомлялося, в Дніпровському районі Києва сталася пожежа на ринку "Десна" 16 листопада. Під час цього постраждали двоє людей.

Крім того, 9 листопада у Дніпровському районі Києва сталася пожежа у багатоповерхівці. Постраждала жінка.

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