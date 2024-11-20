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У Києві спалахнула багатоповерхівка: серед постраждалих дитина (фото, відео)

Фото: у Києві загорілася багатоповерхівка 20 листопада, постраждала дитина (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталія Гурковська

20 листопада у Дніпровському районі Києва спалахнула багатоповерхівка. Постраждали двоє людей, в том числі дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Києва.

"20 листопада о 07:59 надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Соборності, 17/2. Горіла квартира на четвертому поверсі 8-поверхового житлового будинку", - йдеться у повідомленні.

 

До прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів, з квартири де виникла пожежа, самостійно евакуювались жінка та дитина.

"Їх було передано медикам для огляду. Також, в ході гасіння та розвідки, з верхніх поверхів було виведено 20 осіб на свіже повітря", - зазначили у ДСНС.

Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Як повідомлялося, в Дніпровському районі Києва сталася пожежа на ринку "Десна" 16 листопада. Під час цього постраждали двоє людей.

Крім того, 9 листопада у Дніпровському районі Києва сталася пожежа у багатоповерхівці. Постраждала жінка.

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КиївПожежа