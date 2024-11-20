В Киеве загорелась многоэтажка: среди пострадавших ребенок (фото, видео)

Как сообщалось, в Днепровском районе Киева произошел пожар на рынке "Десна" 16 ноября. Во время этого пострадали два человека.

Кроме того, 9 ноября в Днепровском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. Пострадала женщина.

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