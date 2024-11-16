У Києві горів ринок "Десна": є постраждалі

Сьогодні, 16 листопада, в Дніпровському районі відбулась пожежа на ринку. Під час цього постраждали дві людини.

Рятувальники зауважили, що о 18:44 їм надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Миколи Кибальчича. В мережі повідомляли, що пожежа відбулась на столичному ринку "Десна".

"На території ринку сталось загоряння у торгівельному павільйоні. Займання ліквідували о 19:50 на площі 50 кв. м", - повідомили в ДСНС.

Фото: у Києві горів ринок (facebook.com/DSNSKyiv)

За даними рятувальників, після ліквідації пожежі до медиків звернулось дві людини, одну з яких госпіталізували до лікарні.

Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.