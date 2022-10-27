У Києві сьогодні знову відключатимуть світло

У Києві, відповідно до розпорядження "Укренерго", знову очікуються стабілізаційні відключення світла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.

"Отримувати інформацію щодо можливих відключень електроенергії у столиці можна через чат-бот YASNO ", - додає КМДА.

Ймовірно, що відключення електроенергії не триватимуть довше чотирьох годин для кожного з клієнтів.

Дізнатись час відключення за адресою можна за посиланням .

"Нагадуємо про необхідність економити електроенергію, особливо в пікові години", - пише пресслужба КМДА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 26 жовтня, в Києві також відключали світло. Жителів столиці розбили на три групи.

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