У Києві сьогодні знову відключатимуть світло

У Києві, відповідно до розпорядження "Укренерго", знову очікуються стабілізаційні відключення світла.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.
"Нагадуємо про необхідність економити електроенергію, особливо в пікові години", - пише пресслужба КМДА.
Дізнатись час відключення за адресою можна за посиланням.
Вчора ДТЕК оприлюднювало графік потенційних відключень.
Ймовірно, що відключення електроенергії не триватимуть довше чотирьох годин для кожного з клієнтів.
"Отримувати інформацію щодо можливих відключень електроенергії у столиці можна через чат-бот YASNO", - додає КМДА.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 26 жовтня, в Києві також відключали світло. Жителів столиці розбили на три групи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.