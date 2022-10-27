В Киеве сегодня снова будут отключать свет

В Киеве, согласно распоряжению "Укрэнерго", снова ожидаются стабилизационные отключения света.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс- службу КГГА.

"Получать информацию о возможных отключениях электроэнергии в столице можно через чат-бот YASNO ", - добавляет КГГА.

Вероятно, что отключения электроэнергии не продлятся дольше четырех часов для каждого из клиентов.

Узнать время отключения по адресу можно по ссылке .

"Напоминаем о необходимости экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы", - пишет пресс-служба КГГА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 26 октября, в Киеве также отключали свет. Жителей столицы разбили на три группы.

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