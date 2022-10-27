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У Києві сьогодні знову відключатимуть світло

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Четвер 27 жовтня 2022 09:34
У Києві сьогодні знову відключатимуть світло Фото: у Києві сьогодні знову відключатимуть світло (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, відповідно до розпорядження "Укренерго", знову очікуються стабілізаційні відключення світла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.

"Нагадуємо про необхідність економити електроенергію, особливо в пікові години", - пише пресслужба КМДА.

Дізнатись час відключення за адресою можна за посиланням.

Вчора ДТЕК оприлюднювало графік потенційних відключень.

Ймовірно, що відключення електроенергії не триватимуть довше чотирьох годин для кожного з клієнтів.

"Отримувати інформацію щодо можливих відключень електроенергії у столиці можна через чат-бот YASNO", - додає КМДА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 26 жовтня, в Києві також відключали світло. Жителів столиці розбили на три групи.

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ДТЕК КМДА Київ Київська область
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