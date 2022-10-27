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В Киеве сегодня снова будут отключать свет

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Четверг 27 октября 2022 09:34
В Киеве сегодня снова будут отключать свет Фото: в Киеве сегодня снова будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, согласно распоряжению "Укрэнерго", снова ожидаются стабилизационные отключения света.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Напоминаем о необходимости экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы", - пишет пресс-служба КГГА.

Узнать время отключения по адресу можно по ссылке.

Вчера ДТЭК обнародовала график потенциальных отключений.

Вероятно, что отключения электроэнергии не продлятся дольше четырех часов для каждого из клиентов.

"Получать информацию о возможных отключениях электроэнергии в столице можно через чат-бот YASNO", - добавляет КГГА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 26 октября, в Киеве также отключали свет. Жителей столицы разбили на три группы.

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ДТЭК КГГА Киев Киевская область
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