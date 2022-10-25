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Енергетики повернули світло ще для 19 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

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Вівторок 25 жовтня 2022 21:47
Енергетики повернули світло ще для 19 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло ще для 19 тисяч родин у Донецькій області (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу енергетики компанії ДТЕК змогли повністю чи частково відновити електропостачання 17 населених пунктів, постраждалих через бойові дії. Знову мають електропостачання майже 19 тисяч домогосподарств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Поки що без світла залишаються 83 населених пункти, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України", - повідомили в компанії.

Для підготовки до опалювального періоду енергетики ДТЕК оновлять понад 2 тисячі км електроліній та обстежать мережі, що живлять понад 300 об’єктів критичної інфраструктури - котельні, школи, садочки та медзаклади.

Нагадаємо, 10-22 жовтня росія масово атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

Енергетики в режимі 24/7 відновлюють електропостачання в постраждалих регіонах. За оперативну роботу енергетикам подякував президент Володимир Зеленський.

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