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В Киеве сегодня снова будут отключать свет. Горожан разбили на три группы

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Среда 26 октября 2022 09:26
В Киеве сегодня снова будут отключать свет. Горожан разбили на три группы Фото: в Киеве сегодня снова будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, начиная с 07:45, в очередной раз начались стабилизационные отключения света. Жителей города разбили на три группы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "ДТЭК Киевские электросети".

"Все потребители электроэнергии Киева разделены на 3 группы. Каждая будет отключаться в определенный промежуток времени. Вам не нужно искать адрес в списке, достаточно просто ввести его в строку поиска и увидеть время потенциального отключения электроэнергии в течение дня и недели", - добавляет пресс-служба ДТЭК.

График адресов можно узнать по ссылке (возможна погрешность во времени в пределах 30-40 минут).

Отмечается, что в отдельных случаях отключение может длиться дольше 4 часов из-за масштабности повреждений энергосистемы.

Также в ДТЭК предупредили и о возможных авариях на распределительных сетях в результате перегрузки или, например, повреждения посторонними лицами.

"Если у вас после отключения по графику не появилось света - просим сообщать нам об этом через каналы коммуникации: Viber и Telegram бот, через наши страницы в соцсетях Facebook. Мы сделаем все необходимое, чтобы оперативно устранить аварию и вернуть вам свет", – добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно украинские энергетики смогли полностью или частично возобновить электроснабжение в 17 населенных пунктах Донецкой области.

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