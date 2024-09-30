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У Києві на сьогодні запустии новий маршрут автобуса: як він їздитиме

Понеділок 30 вересня 2024 17:43
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У Києві на сьогодні запустии новий маршрут автобуса: як він їздитиме Фото: київський трамвай (facebook.com Kyivpastrans)
Автор: Ніна Єланська

Сьогодні з 15:00 вулицею Автозаводською у Києві трамваї не курсують. Альтернативний транспорт буде працювати до закінчення руху громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зазначається, що це пов'язане із тим, що сьогодні на цій вулиці дорожники проводять аварійно-відновлювальні роботи трамвайної контактної мережі на трамвайних шляхах.

Натомість до кінця доби буде працювати альтернативний транспорт.

Повідомляється, що тимчасовий автобусний маршрут № 19-ТК буде курсувати від Площі Тараса Шевченка до вулиці Кирилівська.

Раніше стало відомо, що уряд виділив з резервного фонду держбюджету 100 млн гривень на відновлювальні роботи дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, яка потрапила під російський удар 8 липня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що фінансування може бути збільшене в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови.

Також у Києві вже почав роботу рух поїздів між станціями метро "Либідська" та "Теремки". Про завершальний процес відновлювальних робіт у серпні повідомляв мер столиці Віталій Кличко. Станції метро були закриті наприкінці минулого року, оскільки у тунелі виявили проникнення води. Після цього розпочався ремонт. Спочатку влада Києва планувала відновити роботу станцій влітку цього року, однак це сталося пізніше.

З якими проблемами українські міста можуть стикнутися восени - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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