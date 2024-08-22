Відновлювальні роботи на перегоні між "Либідською" та "Деміївською" на завершальному етапі, - Кличко

Зовнішні роботи на пошкодженій ділянці "синьої" гілки метро добігають кінця, залишилось зробити благоустрій території. Внутрішні роботи в новій частині тунелю продовжуються, щоб рух метро відновився на початку осені.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"На завершальному етапі відновлювальні роботи на перегоні між станціями метро "Деміївська" – "Либідська". Сьогодні розпочали засипати котлован ґрунтом. Перед цим навколо оновленої ділянки тунелю котлован залили спеціальною цементною сумішшю та майже демонтували три рівні його кріплень. Невдовзі виконають роботи з благоустрою території на місці будмайданчику", - повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що відновлювальні роботи тривають цілодобово.

"Напередодні фахівці завершили роботи з будівництва нової ділянки тунелю довжиною 27 метрів. Також посилили ділянки, що прилягають до неї з обох сторін (загальною довжиною понад 50 метрів). Наразі завершують роботи з укладання нового рейкового полотна. В тунелі відновлюють усі необхідні кабельні мережі та монтують контактну рейку, через яку подається напруга", - розповів Кличко.

Відновлення руху метро на "Теремки" очікується на початку осені.

"Перед повноцінним відновленням руху здійснять пробні пуски поїздів, а також ретельну перевірку всіх систем безпеки руху. Робимо все, щоб поновити рух поїздів на ділянці на початку осені", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що, за остаточними висновками експертизи, до аварійної ситуації на "синій" гілці метро призвели помилки на етапі проектування та грубі порушення під час будівництва цієї ділянки понад 10 років тому.