В Киеве на сегодня запустят новый маршрут автобуса: как он будет ездить

Сегодня с 15:00 по улице Автозаводской в Киеве трамваи не курсируют. Альтернативный транспорт будет работать до окончания движения общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Это связано с тем, что сегодня на этой улице дорожники проводят аварийно-восстановительные работы трамвайной контактной сети на трамвайных путях.

До конца суток будет работать альтернативный транспорт.

Сообщается, что временный автобусный маршрут №19-ТК будет курсировать от Площади Тараса Шевченко до улицы Кирилловской.

Ранее стало известно, что правительство выделило из резервного фонда госбюджета 100 млн гривен на восстановительные работы детской больницы "Охматдет" в Киеве, попавшей под российский удар 8 июля. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что финансирование может быть увеличено по мере того, как будет подготовлен проект восстановления.

Также в Киеве уже начало работу движение поездов между станциями метро "Лыбидская" и "Теремки". О завершающем процессе восстановительных работ в августе сообщал мэр столицы Виталий Кличко. Станции метро были закрыты в конце прошлого года, поскольку в туннеле было обнаружено проникновение воды. После этого начался ремонт. Сначала власти Киева планировали возобновить работу станций летом этого года, однако это произошло позже.