У Києві сьогодні ввели жорсткі відключення: до 2,5 годин світла вдень

У п’ятницю, 6 листопада, у Києві та області діють суттєво посилені відключення електроенергії. Залежно від району та адреси, мешканці змушені залишатися без світла від 12 до 16 годин на добу, а безперервні періоди наявності електрики у денний час скоротилися до 2-2,5 годин.

Що відомо про жорсткі графіки відключень світла у столичному регіоні - зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.

Різний формат графіків для Києва та області

При плануванні дня варто враховувати, що підхід до публікації графіків відрізняється. У Києві зведеного графіка для всього міста немає - для кожного окремого будинку чи адреси діє свій персональний розклад, який можна перевірити в чат-боті, на сайті, у застосунку "Київ Цифровий", на сайті YASNO або в застосунку YASNO Mobile.

У Київській області енергетики оприлюднюють єдиний загальний розклад у розрізі 12 підгруп (від 1.1 до 6.2).

Жорсткі графіки для Києва 6 листопада

Судячи з персональних графіків столичних споживачів, знеструмлення охоплюють як денні, так і нічні години, а електроенергія подається короткими інтервалами, "вікна" зі світлом становлять по 2-2,5 години.

Мешканці отримують світло лише короткими перервами між тривалими 7-годинними блоками знеструмлень.

Наприклад, після вимкнення з 04:00 до 11:00 електрику дають орієнтовно з 11:00 до 13:00, після чого знову знеструмлюють до 21:00. По 14-15 годин у темряві.

Графік відключення світла в Києві на 6 листопада в одній з адрес (приклад №1)

На більшості адрес сумарна тривалість відключень складає понад половину доби.

Графік відключення світла в Києві на 6 листопада в одній з адрес (приклад №2)

Знеструмлення йдуть серіями: зранку (з 05:00 до 11:00, або 07:00 до 14:00, або 06:00 до 13:00 чи з 04:00 до 11:00).

Графік відключення світла в Києві на 6 листопада в одній з адрес (приклад №3)

У другій половині дня починається "друга хвиля", залежно від адреси десь світла немає з 14:00 до 22:00, десь - з 17:00 і аж до півночі, а десь - з 16:00 до 23:00 чи з 13:00 до 21:00.

Графік відключення світла в Києві на 6 листопада в одній з адрес (приклад №4)

Що відбувається в Київській області

Для Київщини на 6 листопада, ситуація в регіоні не менш складна - більшість підгруп залишаються без електрики від 12 до 16 годин на добу.

У мешканців регіону відключення по 7,5 годин поспіль. Наприклад, в групах 5.1-6.2 знеструмлення відбуваються двома великими блоками - з 04:00 до 11:30 та з 14:30 до 22:00.

Споживачі підгрупи 4.1 залишаються без електроенергії з 00:30 до 08:00, повторно з 11:00 до 18:30 та пізно ввечері з 21:30 до кінця доби.