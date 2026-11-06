В Киеве сегодня ввели жесткие отключения: до 2,5 часов света днем

В пятницу, 6 ноября, в Киеве и области действуют значительно усиленные отключения электроэнергии. В зависимости от района и адреса жители вынуждены оставаться без света от 12 до 16 часов в сутки, а непрерывные периоды наличия электричества в дневное время сократились до 2-2,5 часов.

Что известно о жестких графиках отключений света в столичном регионе - собрало РБК-Украина в материале ниже.

Различный формат графиков для Киева и области

При планировании дня следует учитывать, что подход к публикации графиков отличается. В Киеве сводного графика для всего города нет - для каждого отдельного дома или адреса действует свое персональное расписание, которое можно проверить в чат-боте, на сайте, в приложении "Киев Цифровой", на сайте YASNO или в приложении YASNO Mobile.

В Киевской области энергетики обнародуют единое общее расписание в разрезе 12 подгрупп (от 1.1 до 6.2).

Жесткие графики для Киева 6 ноября

Судя по персональным графикам столичных потребителей, обесточивание охватывают как дневные, так и ночные часы, а электроэнергия подается короткими интервалами, "окна" со светом составляют по 2-2,5 часа.

Жители получают свет лишь короткими перерывами между длительными 7-часовыми блоками обесточений.

Например, после выключения с 04:00 до 11:00 электричество дают ориентировочно с 11:00 до 13:00, после чего снова обесточивают до 21:00. По 14-15 часов в темноте.

График отключения света в Киеве на 6 ноября по одному из адресов (пример №1)

На большинстве адресов суммарная продолжительность отключений составляет более половины суток.

График отключения света в Киеве на 6 ноября по одному из адресов (пример №2)

Обесточивания идут сериями: утром (с 05:00 до 11:00 или 07:00 до 14:00, или 06:00 до 13:00 или с 04:00 до 11:00).

График отключения света в Киеве на 6 ноября по одному из адресов (пример №3)

Во второй половине дня начинается "вторая волна", в зависимости от адреса где-то света нет с 14:00 до 22:00, где-то - с 17:00 и до полуночи, а где-то - с 16:00 до 23:00 или с 13:00 до 21:00.

График отключения света в Киеве на 6 ноября по одному из адресов (пример №4)

Что происходит в Киевской области

Для Киевщины на 6 ноября ситуация в регионе не менее сложная - большинство подгрупп остаются без электричества от 12 до 16 часов в сутки.

У жителей региона отключения по 7,5 часа подряд. Например, в группах 5.1-6.2 обесточения происходят двумя крупными блоками - с 04:00 до 11:30 и с 14:30 до 22:00.

Потребители подгруппы 4.1 остаются без электроэнергии с 00:30 до 08:00, повторно с 11:00 до 18:30 и поздно вечером с 21:30 до конца суток.