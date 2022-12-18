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У Києві сьогодні вимикали лише половину черг: у YASNO розповіли, де найчастіше

Фото: у Києві сьогодні вимикали лише половину черг (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві протягом доби вимикали 10-15 черг з 30 - найчастіше на лівому березі столиці, Оболоні та Куренівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Нагадую, що в Києві є 3 групи відключень, в кожній по 10 черг десь по 25-30 МВт. Під обмеження протягом доби потрапляли 10-15 черг з 30. Що на третій день після обстрілів дуже непогано. Частіше ніж інші райони вимикали лівий берег та Оболонь з Куренівкою. На жаль, туди доставити електроенергію в потрібному об‘ємі ще неможливо. Йдуть ремонтні роботи", - написав Коваленко.

За його словами, в середньому час відключення по адресах був на рівні 4-6 годин - майже в межах темно- та світло-сірих зон стабілізаційного графіка. Але є і виключення.

"Маю надію, що завтра у наших колег вже буде можливість повноцінно йти за графіком", - додав гендиректор YASNO.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли про те, що у Києві графіки відключень електроенергії досі не працюють, найбільше проблем із електропостачанням на Печерську, в частині лівого берега та деяких інших районах.

Додамо, що Київська область найближчими днями може повернутися до планових відключень світла. Наразі у регіоні діють екстрені обмеження.

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Київвідключеня світлаЕлектроенергія