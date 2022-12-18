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В Киеве сегодня выключали только половину очередей: в YASNO рассказали, где чаще всего

Фото: в Киеве сегодня выключали только половину очередей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве в течение суток выключали 10-15 очередей из 30 - чаще всего на левом берегу столицы, Оболони и Куреневке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"Напоминаю, что в Киеве есть 3 группы отключений, в каждой по 10 очередей где-то по 25-30 МВт. Под ограничения в течение суток попадали 10-15 очередей из 30. Что на третий день после обстрелов очень неплохо. Чаще других районов выключали левый берег и Оболонь с Куреневкой. К сожалению, туда доставить электроэнергию в нужном объеме еще невозможно. Идут ремонтные работы", - написал Коваленко.

По его словам, в среднем время отключения по адресам было на уровне 4-6 часов - почти в пределах темно- и светло-серых зон стабилизационного графика. Но есть и исключение.

"Надеюсь, что завтра у наших коллег уже будет возможность полноценно идти по графику", - добавил гендиректор YASNO.

Напомним, вчера мы сообщали о том, что в Киеве графики отключений электроэнергии до сих пор не работают, больше проблем с электроснабжением на Печерске, в части левого берега и некоторых других районах.

Добавим, что Киевская область в ближайшие дни может вернуться к плановым отключениям света. В настоящее время в регионе действуют экстренные ограничения.

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