ua ru
Ср, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві сьогодні відкриють Гаванський міст після ракетної атаки Росії

Новость на русском →
Київ, Середа 31 травня 2023 14:51
У Києві сьогодні відкриють Гаванський міст після ракетної атаки Росії Фото: у Києві сьогодні відкриють Гаванський міст (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Гаванський міст у Києві відкриють сьогодні до вечора. Він був пошкоджений після ракетної атаки Росії у понеділок, 29 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка в Telegram.

Гаванський міст закрили через падіння уламків ракет, якими окупанти намагалися атакувати Київ. Дорожні служби сьогодні відновили пошкоджене покриття та мережу освітлення, яка теж була частково пошкоджена.

"Зараз новий асфальт відстоюється і за кілька годин проїзд Гаванським мостом буде відкритий", - заявив Кличко.

Ракетна атака Росії 29 травня

Варто зазначити, що російські загарбники за травень 17 разів атакували столицю Україну. 29 травня окупанти двічі намагалися вдарити по Києву: вночі - дронами-камікадзе, а вдень - ракетами.

Росія випустила по столиці 11 ракет з ОТРК "Іскандер", частина з яких була балістичними. Сили ППО успішно збили всі ворожі цілі, але уламки впали у декількох районах міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ракетный удар Віталий Кличко
NEWS
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
DAILY
Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють