У Києві сьогодні відкриють Гаванський міст після ракетної атаки Росії

Гаванський міст у Києві відкриють сьогодні до вечора. Він був пошкоджений після ракетної атаки Росії у понеділок, 29 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка в Telegram.

Гаванський міст закрили через падіння уламків ракет, якими окупанти намагалися атакувати Київ. Дорожні служби сьогодні відновили пошкоджене покриття та мережу освітлення, яка теж була частково пошкоджена.

"Зараз новий асфальт відстоюється і за кілька годин проїзд Гаванським мостом буде відкритий", - заявив Кличко.

Ракетна атака Росії 29 травня

Варто зазначити, що російські загарбники за травень 17 разів атакували столицю Україну. 29 травня окупанти двічі намагалися вдарити по Києву: вночі - дронами-камікадзе, а вдень - ракетами.

Росія випустила по столиці 11 ракет з ОТРК "Іскандер", частина з яких була балістичними. Сили ППО успішно збили всі ворожі цілі, але уламки впали у декількох районах міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.