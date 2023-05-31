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В Киеве сегодня откроют Гаванский мост после ракетной атаки России

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Киев, Среда 31 мая 2023 14:51
В Киеве сегодня откроют Гаванский мост после ракетной атаки России Фото: в Киеве сегодня откроют Гаванский мост (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Гаванский мост в Киеве откроют сегодня вечером. Он был поврежден после ракетной атаки России в понедельник, 29 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко в Telegram.

Гаванский мост закрыли из-за падения обломков ракет, которыми оккупанты пытались атаковать Киев. Дорожные службы сегодня восстановили поврежденное покрытие и сеть освещения, которая также была частично повреждена.

"Сейчас новый асфальт отстаивается и через несколько часов проезд по Гаванскому мосту будет открыт", - заявил Кличко.

Ракетная атака России 29 мая

Следует отметить, что российские захватчики за май 17 раз атаковали столицу Украины. 29 мая оккупанты дважды пытались ударить по Киеву: ночью - дронами-камикадзе, а днем - ракетами.

Россия выпустила по столице 11 ракет из ОТРК "Искандер", часть из которых была баллистическими. Силы ПВО успешно сбили все вражеские цели, но обломки упали в нескольких районах города.

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Киев ракетный удар Виталий Кличко
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