У Києві сьогодні світло дадуть всім споживачам. Вмикатимуть на три години

У Києві сьогодні, 25 листопада, світло планують повернути всім споживачам. Проте підключати електрику планують почергово на три години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка в Facebook.

За словами міського голови, у Києві третина будинків вже з теплом, але світла немає у половини споживачів.

"Фахівці продовжують відновлювати опалення в столиці. Половина споживачів поки без електроенергії. Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів почергово - на 3 години", - пояснив Кличко.

Нагадаємо, що сьогодні у столиці продовжують екстрені відключення світла, тому графіки не працюють.

Раніше РБК-Україна писало, яка ситуація в Києві на ранок 25 листопада.

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