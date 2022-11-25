У Києві продовжуються екстрені відключення світла, графіки не діють
Фото: у Києві продовжуються аварійні відключення світла (Getty Images)
У Києві сьогодні, 25 листопада, продовжують аварійні відключення світла. Раніше опубліковані графіки поки що не працюють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на енергетичну компанію Yasno.
"В Києві за вказівками НЕК Укренерго застосовані екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано.", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що у столиці світло будуть давати на 2-3 години, поки АЕС та ТЕС не вироблять достатньо енергії.
Також зазначимо, що станом на вчорашній вечір близько 70% житлового фонду Києва знаходилися в режимі аварійних відключень.
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