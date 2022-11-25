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У Києві продовжуються екстрені відключення світла, графіки не діють

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Київ, П'ятниця 25 листопада 2022 08:22
У Києві продовжуються екстрені відключення світла, графіки не діють Фото: у Києві продовжуються аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві сьогодні, 25 листопада, продовжують аварійні відключення світла. Раніше опубліковані графіки поки що не працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на енергетичну компанію Yasno.

"В Києві за вказівками НЕК Укренерго застосовані екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано.", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що у столиці світло будуть давати на 2-3 години, поки АЕС та ТЕС не вироблять достатньо енергії.

Також зазначимо, що станом на вчорашній вечір близько 70% житлового фонду Києва знаходилися в режимі аварійних відключень.

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Київ відключеня світла Електроенергія
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