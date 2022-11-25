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В Киеве сегодня свет дадут всем потребителям. Будут включать на три часа

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Киев, Пятница 25 ноября 2022 10:14
В Киеве сегодня свет дадут всем потребителям. Будут включать на три часа Фото: в Киеве будут включать свет поочередно на три часа (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве сегодня, 25 ноября, свет планируют вернуть всем потребителям. Однако подключать электричество планируется поочередно на три часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко в Facebook.

По словам городского головы, в Киеве треть домов уже с теплом, но света нет у половины потребителей.

"Специалисты продолжают восстанавливать отопление в столице. Половина потребителей пока без электроэнергии. В течение дня энергетики планируют подключать электричество для всех потребителей поочередно - на 3 часа", - объяснил Кличко.

Напомним, что сегодня в столице продолжают экстренные отключения света, поэтому графики не работают.

Ранее РБК-Украина писало, какая ситуация в Киеве по состоянию на утро 25 ноября.

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