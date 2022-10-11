У Києві на сьогодні скасували віялові відключення

"У разі потреби для балансування енергосистеми за розпорядженням головного диспетчера державної енергокомпанії НЕК "Укренерго" графік аварійних відключень буде застосований", - зазначили в прес-службі.

У КМДА також повідомили, що відключення електроенергії не стосуватимуться об’єктів критичної інфраструктури: медичних закладів, підприємств життєзабезпечення міста тощо.

Нагадаємо, віялові відключення електроенергії в Україні плануються протягом наступних днів. Це дасть можливість ремонтним бригадам відновити електромережі і якомога швидше забезпечити знову надійне енергопостачання.

У компанії "ДТЕК Київські електромережі" вже склали графіки припинення подачі електроенергії у випадку дефіциту потужності. Місто розділили на три черги і будуть вимикати світло почергово. Відключення не триватиме більше 4 годин.