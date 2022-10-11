В Киеве на сегодняшний день отменили веерные отключения

"В случае необходимости для балансировки энергосистемы по распоряжению главного диспетчера государственной энергокомпании НЭК "Укрэнерго" график аварийных отключений будет применен", - отметили в пресс-службе.

В КГГА также сообщили, что отключения электроэнергии не будут касаться объектов критической инфраструктуры: медицинских учреждений, предприятий жизнеобеспечения города.

Напомним, веерные отключения электроэнергии в Украине планируются в течение следующих дней. Это позволит ремонтным бригадам восстановить электросети и как можно скорее обеспечить вновь надежное энергоснабжение.

В компании "ДТЭК Киевские электросети" уже составили графики прекращения подачи электроэнергии в случае дефицита мощности. Город разделили на три очереди и будут выключать свет поочередно. Отключение не будет длиться более 4 часов.