Зима, що закінчилася, увійшла до десятки найтепліших в Києві за історію спостережень

Середня температура повітря за зиму 2022-2023 років в Києві склала 0,4 градусів морозу, що вище кліматичної норми на 2,1 градусів. Вона увійшла до десятки найтепліших зим у Києві з 1881 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Зимові місяці у столиці були теплішими за норму, а особливо січень, в якому було зафіксовано 16 рекордів температури повітря і встановлений її новий абсолютний максимум 13,2 градусів тепла.

Загалом за зиму у столиці було зареєстровано 17 температурних рекордів, що більше за їх кількість за весь 2022 рік.

Найбільш холодним днем зими було 6 грудня, коли температура опустилась до 10,9 градусів морозу, а найтеплішим - 1 та 2 січня, коли температура повітря піднялась до 13,2 градусів тепла.

Опадів цієї календарної зими випало 107 мм, що склало 87% кліматичної норми.