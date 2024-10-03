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У Києві сьогодні пройдуть тактико-спеціальні навчання: що планують

Четвер 03 жовтня 2024 10:20
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У Києві сьогодні пройдуть тактико-спеціальні навчання: що планують Ілюстративне зображення (facebook.com/UA.National Police)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 3 жовтня, у Києві проходитимуть тактико-спеціальні навчання. Цивільних закликали утриматись від фото та відеозйомок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

До навчань з використанням техніки будуть залучені рятувальники, правоохоронці, а також екстрені служби.

"У четвер, 3 жовтня, у Києві відбудуться тактико-спеціальні навчання системи цивільного захисту... Якщо ви раптом станете свідками частини навчань з використанням техніки, утримайтесь від фото- і відеозйомки, будь ласка", - пише КМДА.

Тактико-спеціальні навчання системи цивільного захисту

Тактико-спеціальні навчання системи цивільного захисту — це комплекс заходів, спрямованих на перевірку і вдосконалення готовності сил і засобів цивільного захисту до реагування на надзвичайні ситуації. Вони включають в себе симуляцію реальних умов, в яких органи управління, аварійно-рятувальні підрозділи та інші служби повинні діяти злагоджено і ефективно.

Під час таких навчань проводяться різноманітні сценарії, що імітують надзвичайні ситуації, такі як природні катастрофи, техногенні аварії й інші. Учасники отримують можливість відпрацювати свої дії, оцінити готовність і швидкість реагування, а також виявити слабкі місця в системі. Таким чином, тактико-спеціальні навчання сприяють підвищенню рівня безпеки населення і готовності органів влади до управління кризовими ситуаціями.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як на початку року протягом трьох днів тривали військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва

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