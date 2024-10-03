ua en ru
Чт, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве сегодня пройдут тактико-специальные учения: что планируют

Четверг 03 октября 2024 10:20
UA EN RU
В Киеве сегодня пройдут тактико-специальные учения: что планируют Иллюстрированное изображение (facebook.com/UA.National Police)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 3 октября, в Киеве будут проходить тактико-специальные учения. Гражданских призвали воздержаться от фото и видеосъемок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

К учениям с использованием техники будут привлечены спасатели, правоохранители, а также экстренные службы.

"В четверг, 3 октября, в Киеве состоятся тактико-специальные учения системы гражданской защиты... Если вы вдруг станете свидетелями части учений с использованием техники, воздержитесь от фото- и видеосъемки, пожалуйста", - пишет КГГА.

Тактико-специальные учения системы гражданской защиты

Тактико-специальные учения системы гражданской защиты - это комплекс мероприятий, направленных на проверку и совершенствование готовности сил и средств гражданской защиты к реагированию на чрезвычайные ситуации. Они включают в себя симуляцию реальных условий, в которых органы управления, аварийно-спасательные подразделения и другие службы должны действовать слаженно и эффективно.

Во время таких учений проводятся разнообразные сценарии, имитирующие чрезвычайные ситуации, такие как природные катастрофы, техногенные аварии и другие. Участники получают возможность отработать свои действия, оценить готовность и скорость реагирования, а также выявить слабые места в системе. Таким образом, тактико-специальные учения способствуют повышению уровня безопасности населения и готовности органов власти к управлению кризисными ситуациями.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в начале года в течение трех дней продолжались военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Россия ночью запустила по Украине больше 100 дронов. Как справилась ПВО
Россия ночью запустила по Украине больше 100 дронов. Как справилась ПВО
DAILY
"Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России
Юлия Акимова, Виталий Носач "Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России