У Києві сьогодні продовжують екстрено вимикати світло, графіки не працюють

У Києві в понеділок, 28 листопада, енергетики продовжують використовувати аварійні відключення світла. Раніше опубліковані графіки поки що не працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yasno .

"В Києві за вказівками НЕК "Укренерго" застосовані екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що у столиці світло будуть давати на 2-3 години, поки АЕС та ТЕС не вироблять достатньо енергії.

Нагадаємо, у Києві на ранок 26 листопада без світла залишалися ще 130 тисяч жителів. Воду подали всім споживачам, а от запуск теплопостачання тривав.

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