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В Киеве сегодня продолжают экстренно отключать свет, графики не работают

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Киев, Понедельник 28 ноября 2022 08:50
В Киеве сегодня продолжают экстренно отключать свет, графики не работают Фото: в Киеве 28 ноября продолжают экстренно отключать свет (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве в понедельник, 28 ноября, энергетики продолжают задействовать аварийные отключения света. Ранее опубликованные графики пока не работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yasno.

"В Киеве по указаниям НЭК "Укрэнерго" применены экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что в столице свет будут давать на 2-3 часа, пока АЭС и ТЭС не выработают достаточно энергии.

Напомним, в Киеве на утро 26 ноября без света оставались еще 130 тысяч жителей. Воду подали всем потребителям, а запуск теплоснабжения продолжался.

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