У Києві сьогодні очікується гроза: куди звертатись у разі НП
Фото: у Києві сьогодні очікується гроза (flickr com)
У Києві до кінця доби середи, 21 вересня, очікується гроза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка КК "Київавтодор".
Як поводитись під час грози
Фахівці нагадують: під час сильного вітру необхідно триматися трохи далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт.
Куди звертатись у разі НП
- У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів звертайтесь до диспетчерської: 044-284-74-19;
- При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформуйте екстрені служби: 101 або 103. Телефон КАРС: 044-430-37-13.
Як повідомлялося, раніше синоптики попередили про заморозки на території України. Вони торкнуться центральних, західних та східних областей.
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