У Києві сьогодні очікується гроза: куди звертатись у разі НП

У Києві до кінця доби середи, 21 вересня, очікується гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Фахівці нагадують: під час сильного вітру необхідно триматися трохи далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт.

Під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка КК "Київавтодор".

Як повідомлялося, раніше синоптики попередили про заморозки на території України. Вони торкнуться центральних, західних та східних областей.

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