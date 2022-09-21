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У Києві сьогодні очікується гроза: куди звертатись у разі НП

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Київ, Середа 21 вересня 2022 12:21
У Києві сьогодні очікується гроза: куди звертатись у разі НП Фото: у Києві сьогодні очікується гроза (flickr com)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві до кінця доби середи, 21 вересня, очікується гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка КК "Київавтодор".

Як поводитись під час грози

Фахівці нагадують: під час сильного вітру необхідно триматися трохи далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт.

Куди звертатись у разі НП

  • У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів звертайтесь до диспетчерської: 044-284-74-19;
  • При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформуйте екстрені служби: 101 або 103. Телефон КАРС: 044-430-37-13.

Як повідомлялося, раніше синоптики попередили про заморозки на території України. Вони торкнуться центральних, західних та східних областей.

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