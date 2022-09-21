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Синоптики попередили про заморозки в Україні: де і коли

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Середа 21 вересня 2022 11:04
Синоптики попередили про заморозки в Україні: де і коли Фото: Синоптики попередили про заморожування в Україні (unsplash com)
Автор: Валерія Поліщук

Синоптики попереджають про заморозки на території України. Вони торкнуться центральних, західних та східних областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Facebook.

За прогнозом синоптиків, вночі 23 та 24 вересня на поверхні ґрунту передбачаються заморозки 0 -3 градуси.

"Вночі 23-24 вересня у західних, північних, 24 вересня та в центральних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градусів", - йдеться у повідомленні.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Нагадаємо, що в Карпатах негода продовжується, вчора місцями снігу насипало вище колін.

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