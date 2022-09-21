В Киеве сегодня ожидается гроза: куда обращаться в случае ЧП

Фото: в Киеве сегодня ожидается гроза (flickr com)

В Киеве до конца суток, 21 сентября, ожидается гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Во время грозы на местах возможных подтоплений дорожной сети будет дежурить спецтехника КК "Киевавтодор". Как вести себя во время грозы Специалисты напоминают: во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт. Куда обращаться в случае ЧП При подтоплении проезжей части или тротуаров обращайтесь к диспетчерской: 044-284-74-19 ;

; При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.п. немедленно информируйте экстренные службы: 101 или 103. Телефон КАРС: 044-430-37-13.