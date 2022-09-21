В Киеве сегодня ожидается гроза: куда обращаться в случае ЧП
Фото: в Киеве сегодня ожидается гроза (flickr com)
В Киеве до конца суток, 21 сентября, ожидается гроза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Во время грозы на местах возможных подтоплений дорожной сети будет дежурить спецтехника КК "Киевавтодор".
Как вести себя во время грозы
Специалисты напоминают: во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Куда обращаться в случае ЧП
- При подтоплении проезжей части или тротуаров обращайтесь к диспетчерской: 044-284-74-19;
- При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.п. немедленно информируйте экстренные службы: 101 или 103. Телефон КАРС: 044-430-37-13.
Как сообщалось, ранее синоптики предупредили о заморозках на территории Украины. Они коснутся центральных, западных и восточных областей.
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