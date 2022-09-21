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В Киеве сегодня ожидается гроза: куда обращаться в случае ЧП

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Киев, Среда 21 сентября 2022 12:21
В Киеве сегодня ожидается гроза: куда обращаться в случае ЧП Фото: в Киеве сегодня ожидается гроза (flickr com)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве до конца суток, 21 сентября, ожидается гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Во время грозы на местах возможных подтоплений дорожной сети будет дежурить спецтехника КК "Киевавтодор".

Как вести себя во время грозы

Специалисты напоминают: во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Куда обращаться в случае ЧП

  • При подтоплении проезжей части или тротуаров обращайтесь к диспетчерской: 044-284-74-19;
  • При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.п. немедленно информируйте экстренные службы: 101 или 103. Телефон КАРС: 044-430-37-13.

Как сообщалось, ранее синоптики предупредили о заморозках на территории Украины. Они коснутся центральных, западных и восточных областей.

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