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У Києві сьогодні частково обмежать рух на лівому березі: де саме (карта)

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 2 червня, у Києві частково обмежать рух транспорту на Харківському шосе та вулиці Бориспільській.

Причиною обмежень стане поточний ремонт асфальтобетонного покриття. Роботи триватимуть із 08:00 до 17:00 на таких ділянках:

  • Харківське шосе - від вулиці Володимира Рибака до вулиці Брацлавської;

  • вулиця Бориспільська - від провулка Ігоря Качуровського до вулиці Вересневої.

 

Нагадаємо, у Києві часткові обмеження руху транспорту діють на кількох вулицях через ремонтні роботи. З 22 травня до 10 червня дорожники працюють на вулиці Будіндустрії, а з 21 травня до 15 липня - на вулиці Віктора Некрасова. Ремонт проводять поетапно, тому повне перекриття проїзду не передбачене.

Раніше повідомлялося, що у столиці з 5 квітня 2025 року і до квітня 2026 року буде повністю перекрито рух на частині проспекту Європейського Союзу у зв’язку з будівництвом метро на Виноградар. Обмеження торкнуться як транспорту, так і пішоходів. Для зручності запровадили тимчасові маршрути громадського транспорту.

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КиївОбмеження руху