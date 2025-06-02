У Києві сьогодні частково обмежать рух на лівому березі: де саме (карта)

У понеділок, 2 червня, у Києві частково обмежать рух транспорту на Харківському шосе та вулиці Бориспільській.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Нагадаємо, у Києві часткові обмеження руху транспорту діють на кількох вулицях через ремонтні роботи. З 22 травня до 10 червня дорожники працюють на вулиці Будіндустрії, а з 21 травня до 15 липня - на вулиці Віктора Некрасова. Ремонт проводять поетапно, тому повне перекриття проїзду не передбачене.

Раніше повідомлялося, що у столиці з 5 квітня 2025 року і до квітня 2026 року буде повністю перекрито рух на частині проспекту Європейського Союзу у зв’язку з будівництвом метро на Виноградар. Обмеження торкнуться як транспорту, так і пішоходів. Для зручності запровадили тимчасові маршрути громадського транспорту.

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