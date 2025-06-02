В Киеве сегодня частично ограничат движение на левом берегу: где именно (карта)

В понедельник, 2 июня, в Киеве частично ограничат движение транспорта на Харьковском шоссе и улице Бориспольской.

Напомним, в Киеве частичные ограничения движения транспорта действуют на нескольких улицах из-за ремонтных работ. С 22 мая по 10 июня дорожники работают на улице Стройиндустрии, а с 21 мая по 15 июля - на улице Виктора Некрасова. Ремонт проводят поэтапно, поэтому полное перекрытие проезда не предусмотрено.

Ранее сообщалось, что в столице с 5 апреля 2025 года и до апреля 2026 года будет полностью перекрыто движение на части проспекта Европейского Союза в связи со строительством метро на Виноградарь. Ограничения коснутся как транспорта, так и пешеходов. Для удобства ввели временные маршруты общественного транспорта.

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