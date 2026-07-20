В Києві слідом за транспортом з 22 липня подорожчає електричка

З 22 липня в Україні зросте вартість разового квитка в Kyiv City Express. Ціну приведуть у відповідність до тарифів на громадський транспорт, однак для регулярних поїздок розробляють проїзні абонементи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укрзалізниці".

"Утримувати й ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче. Доходів від продажу квитків уже недостатньо, щоб покривати ці витрати", - зазначає пресслужба компанії.

До того ж із 2021 року місто не компенсує витрати за перевезення пільговиків, а борги за цей період перевищили 10 млн грн.

На відміну від громадського транспорту, де тарифи зросли майже в чотири рази, вартість проїзду Київською кільцевою електричкою підвищується вдвічі. Ціна залежатиме від способу купівлі квитка:

30 грн - через застосунки "Укрзалізниці" та "Київ Цифровий";

34,20 грн - під час оплати через валідатори або термінали "Київ Цифровий";

36,70 грн - у терміналах самообслуговування "Укрзалізниці";

37 грн - у касах або безпосередньо в роз'їзного касира у вагоні.

Фото: в Київській кільцевій електричці подорожчає проїзд (t.me/UkrzalInfo)

Усі чинні пільги для пасажирів залишаються в силі: