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В Києві слідом за транспортом з 22 липня подорожчає електричка

16:35 20.07.2026 Пн
2 хв
Якими будуть нові ціни та хто користуватиметься пільгами?
aimg Валерій Ульяненко
В Києві слідом за транспортом з 22 липня подорожчає електричка Фото: київські електрички подорожчають (kyivcityexpress.uz.gov.ua)
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З 22 липня в Україні зросте вартість разового квитка в Kyiv City Express. Ціну приведуть у відповідність до тарифів на громадський транспорт, однак для регулярних поїздок розробляють проїзні абонементи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укрзалізниці".

"Утримувати й ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче. Доходів від продажу квитків уже недостатньо, щоб покривати ці витрати", - зазначає пресслужба компанії.

До того ж із 2021 року місто не компенсує витрати за перевезення пільговиків, а борги за цей період перевищили 10 млн грн.

На відміну від громадського транспорту, де тарифи зросли майже в чотири рази, вартість проїзду Київською кільцевою електричкою підвищується вдвічі. Ціна залежатиме від способу купівлі квитка:

  • 30 грн - через застосунки "Укрзалізниці" та "Київ Цифровий";
  • 34,20 грн - під час оплати через валідатори або термінали "Київ Цифровий";
  • 36,70 грн - у терміналах самообслуговування "Укрзалізниці";
  • 37 грн - у касах або безпосередньо в роз'їзного касира у вагоні.

В Києві слідом за транспортом з 22 липня подорожчає електричкаФото: в Київській кільцевій електричці подорожчає проїзд (t.me/UkrzalInfo)

Усі чинні пільги для пасажирів залишаються в силі:

  • студенти зможуть і надалі купувати квитки зі знижкою у застосунку "Укрзалізниці";
  • ветерани та пенсіонери мають право оформлювати безкоштовні проїзні документи через каси.

Нагадаємо, вартість проїзду в комунальному транспорті Києва зросла з 15 липня. Проте ціна поїздки залежить від того, скільки їх ви купуєте за один раз.

Тариф у 30 гривень за разову поїздку був встановлений у комунальному транспорті Києва. Так, міські автобуси курсують за 94 маршрутами, трамваї - за 16 маршрутами, тролейсуси налічують 42 маршрути.

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