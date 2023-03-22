В Киеве сокращают комендантский час: как будет работать транспорт

В связи с сокращением комендантского часа в Киеве с 26 марта общественный транспорт будет работать на час дольше.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

"С 26 марта в столице будет сокращен комендантский час. Он будет длиться с нуля часов до пяти часов утра каждый день. Изменения будут внесены и в работу общественного транспорта: он продолжит работу на один час", - сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Таким образом с 26 марта:

наземный транспорт будет работать с 05:30 до 23:30;

метрополитен - с 06:00 до 23:00;

фуникулер - с 07:00 до 22:00.

РБК-Украина напоминало основные правила и запреты во время комендантского часа.

К тому же в столице увеличат часы продажи алкоголя.

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