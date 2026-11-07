У Києві складна ситуація зі світлом, теплом та водою після нічної атаки, - Кличко

Цієї ночі Росія тричі атакувала Київ балістичними ракетами. Перша атака сталася ще ввечері 6 листопада, а вдруге, за словами Кличка, ворог цілив по об'єктах інфраструктури в передмісті. У Солом'янському районі столиці внаслідок ударів травмовано трьох людей, серед них дитину.

Про те, що Москва готує удар по мостах та енергетиці, Зеленський попереджав напередодні.

Напередодні між київською та центральною владою загострилася суперечка щодо підготовки столиці до зими. Кличко звернувся до президента і закликав припинити шукати винних. За його словами, публічні звинувачення та брак взаємодії між рівнями влади заважають працювати під час російських атак.