В Киеве сложная ситуация со светом, теплом и водой после ночной атаки, - Кличко

Этой ночью Россия трижды атаковала Киев баллистическими ракетами. Первая атака произошла еще вечером 6 ноября, а второй раз, по словам Кличко, враг целил по объектам инфраструктуры в пригороде. В Соломенском районе столицы в результате ударов травмированы три человека, среди них ребенок.

О том, что Москва готовит удар по мостам и энергетике, Зеленский предупреждал накануне.

Накануне между киевской и центральной властью обострился спор по подготовке столицы к зиме. Кличко обратился к президенту и призвал прекратить искать виновных. По его словам, публичные обвинения и нехватка взаимодействия между уровнями власти мешают работать во время российских атак.