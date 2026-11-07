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В Киеве сложная ситуация со светом, теплом и водой после ночной атаки, - Кличко

07:08 07.11.2026 Сб
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: энергетики исследуют повреждения (Getty Images)

В результате ночной атаки России повреждены энергообъекты в Киевской и Житомирской областях. В столице чрезвычайно сложная ситуация с энергоснабжением, поэтому проблемы возникли и с теплом и водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

В результате ночной атаки враг повредил энергетические объекты на Киевщине и Житомирщине. По словам Кличко, ситуация с энергообеспечением столицы чрезвычайно сложна.

Сбои в энергосистеме сказались на работе систем тепло- и водоснабжения в Киеве.

В 07:05 в Киеве ввели экстренные отключения света, сообщили в приложении YASNO. Графики бездействуют.

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Фото: оповещение от компании Yasno (РБК-Украина)

В энергокомпании объяснили, что для балансировки энергосистемы свет выключают в больших объемах, чем предусмотрено графиками, и пообещали сообщить, как только ситуация стабилизируется.

Этой ночью Россия трижды атаковала Киев баллистическими ракетами. Первая атака произошла еще вечером 6 ноября, а второй раз, по словам Кличко, враг целил по объектам инфраструктуры в пригороде. В Соломенском районе столицы в результате ударов травмированы три человека, среди них ребенок.

О том, что Москва готовит удар по мостам и энергетике, Зеленский предупреждал накануне.

Накануне между киевской и центральной властью обострился спор по подготовке столицы к зиме. Кличко обратился к президенту и призвал прекратить искать виновных. По его словам, публичные обвинения и нехватка взаимодействия между уровнями власти мешают работать во время российских атак.

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