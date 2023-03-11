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У чотирьох районах Києва застосували відключення світла за графіками

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Україна, Субота 11 березня 2023 11:16
У чотирьох районах Києва застосували відключення світла за графіками Фото: в Києві 11 березня відключать світло за графіками (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У Києві застосовані стабілізаційні відключення світла. У частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно графіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

За даними прес-служби, через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

"Тому за командою "Укренерго" були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті", - повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо, за даними "Укренерго", в Україні відбувається відновлення енергосистеми після масованої ракетної атаки 9 березня. Все ще діють мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, де задіяні графіки погодинних відключень.

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Київ відключеня світла
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