У Києві скасували екстрені відключення, але частина міста без світла після ракетної атаки

У Києві після ракетної атаки росіян 9 березня вже скасували екстрені відключення. Однак через перенавантаження однієї з ліній відключення ще діють в частині Голосіївського, Солом'янського та Святошинського районів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegam.
За даними ДТЕК, екстерні відключення скасовані у Київській та Дніпропетровській областях.
Крім того, в Одеській області внаслідок масованої ракетної атаки росіян було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Через це вночі була знеструмлена частина області.
Нагадаємо, компанія ДТЕК працює у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.
Нагадаємо, Росія під час атаки 9 березня випустила по Україні 81 ракету та 8 дронів-камікадзе. Майже половина ворожих цілей збили сили ППО.
У Києві одна ракета "Кинжал" влучила в об'єкт інфраструктури.
Ракетна атака росіян вранці 9 березня призвела до екстрених відключень світла, через що 40% будинків залишилися без опалення.