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У Києві скасували екстрені відключення, але частина міста без світла після ракетної атаки

Фото: у частині районів Києва немає світла через ракетну атаку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У Києві після ракетної атаки росіян 9 березня вже скасували екстрені відключення. Однак через перенавантаження однієї з ліній відключення ще діють в частині Голосіївського, Солом'янського та Святошинського районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegam.

За даними ДТЕК, екстерні відключення скасовані у Київській та Дніпропетровській областях.

Крім того, в Одеській області внаслідок масованої ракетної атаки росіян було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Через це вночі була знеструмлена частина області.

Нагадаємо, компанія ДТЕК працює у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Нагадаємо, Росія під час атаки 9 березня випустила по Україні 81 ракету та 8 дронів-камікадзе. Майже половина ворожих цілей збили сили ППО.

У Києві одна ракета "Кинжал" влучила в об'єкт інфраструктури.

Ракетна атака росіян вранці 9 березня призвела до екстрених відключень світла, через що 40% будинків залишилися без опалення.

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ДТЕККиїв