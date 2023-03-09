В Киеве отменили экстренные отключения, но часть города без света после ракетной атаки

В Киеве после ракетной атаки россиян 9 марта уже отменили экстренные отключения. Однако из-за перегрузки одной из линий отключения еще действуют в части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegam.
По данным ДТЭК, экстерные отключения отменены в Киевской и Днепропетровской областях.
Кроме того, в Одесской области в результате массированной ракетной атаки россиян были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Поэтому ночью была обесточена часть области.
Напомним, компания ДТЭК работает в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.
Напомним, Россия во время атаки 9 марта выпустила по Украине 81 ракету и 8 дронов-камикадзе. Почти половину вражеских целей сбили силы ПВО.
В Киеве одна ракета "Кинжал" попала в объект инфраструктуры.
Ракетная атака россиян утром 9 марта привела к экстренным отключениям света в Киеве, из-за чего 40% домов остались без отопления.