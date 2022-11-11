У Києві скасовують аварійні відключення електроенергії, - YASNO

Сьогодні, 11 листопада, починаючи з 12:00, Київ повертається до погодинних графіків обмеження електроенергії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергія Коваленка.

"З 12:00 по місту входимо в графіки. Подякуйте магам-енергетикам, які на кожній ділянці роблять свою роботу", - написав Коваленко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Офісу президента розповіли, чи штрафуватимуть в Україні бізнес за надмірне споживання світла.

Тим часом у Полтаві підприємцям можуть відключати електроенергію, якщо вони не вимикатимуть зовнішнє освітлення. У місті запровадили патрулювання.

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