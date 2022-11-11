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В Киеве отменяют аварийные отключения электроэнергии, - YASNO

Фото: в Киеве отменяют аварийные отключения электроэнергии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 11 ноября, начиная с 12:00, Киев возвращается к почасовым графикам ограничения электроэнергии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу СЕО поставщика энергоресурсов YASNO Сергея Коваленко.

"С 12:00 по городу входим в графики. Поблагодарите магов-энергетиков, которые на каждом участке делают свою работу", - написал Коваленко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Офисе президента рассказали, будут ли штрафовать в Украине бизнес за чрезмерное потребление света.

Между тем, в Полтаве предпринимателям могут отключать электроэнергию, если они не будут выключать внешнее освещение. В городе ввели патрулирование.

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