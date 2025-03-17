У Києві сім людей померли від ускладнень грипу: скільки людей хворіють

За 11-й тиждень 2025 року у Києві зареєстровано 19 390 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. Рівень захворюваності наразі на 17,7% нижчий епідемічного порогу і становить 656,8. Порівняно з попереднім тижнем спостерігається зниження захворюваності на 12,2%, як серед дітей, так і серед дорослих.

Захворюваність серед дітей зменшилась на 9,1% - з 12 206 випадків до 11 099. Серед дорослих захворюваність знизилась на 16,2% - з 9888 до 8291 випадку. Діти складають 57,2% від загальної кількості захворілих, а серед школярів зафіксовано 7050 випадків.

Кількість госпіталізованих осіб також знизилась. Протягом тижня до столичних медзакладів було госпіталізовано 554 особи, зокрема 363 дитини. На COVID-19 захворіли 29 осіб, з яких 6 - діти до 17 років. Госпіталізували 5 осіб, двоє з яких - діти. У реанімації хворих на COVID-19 не було.

Протягом тижня зафіксовано 7 летальних випадків від ускладнень грипу.

МОЗ наголошує, що найефективнішим способом захисту від тяжкого перебігу COVID-19 є вакцинація.